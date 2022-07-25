Колишній гравець Манчестер Юнайтед таємно втік з московського клубу та виїхав з росії

Уругвайський футболіст Гільєрмо Варела, який виступає за московське Динамо покинув клуб, нікого не поінформувавши. Гравець покинув розташування команди посеред ночі.

Футболіст зник перед продовженням контракту

Варела втік із бази команди вночі та вилетів з росії. У клубі повідомили, що їм Клуб повідомляє, що йому не відоме місцеперебування уругвайського футболіста, і що з ним не можуть зв'язатися, повідомляє "Матч ТВ".

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Раніше Гільєрмо вів переговори з Динамо про продовження контракту, який закінчується влітку 2023 року.

Нагадаємо, що 7 березня ФІФА дозволила легіонерам команд країни-агресора призупиняти свої контракти в односторонньому порядку та залишати РПЛ. Це сталося невдовзі після початку повномасштабної російсько-української війни.

Пояснення агента футболіста

Агент Оскар Бентанкур, який представляє інтереси захисника, повідомив, що його клієнт не залишав московський клуб таємно, про це повідомляє "Чемпіонат".

Гільєрмо не втікав із Динамо. Ми збираємося підписати контракт із Фламенго, але зачекаємо на пропозиції Динамо,

– сказав Бентанкур.

Що відомо про гравця