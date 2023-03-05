Суперник – зубна фея: гравець Легії втратив два передніх зуба після удару ліктем – відео

Півзахисник столичного колектива втратив два передніх зуба під час матчу чемпіонату Польщі. Гравець добряче отримав ліктем по обличчю.

Потерпілим став півзахисник Легії Рафал Аугустиняк. Проте жертвою футболіста називати не варто, оскільки гравець мужньо вирішив продовжити поєдинок з великою дірою в роті.

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Бійцівський клуб

Інцидент трапився у матчі між Гурніка Забже та варшавською Легією. Футболісти команд вирішили розбавити не гольову зустріч (0:1) приголомшливим моментом. На середині другого тайму гравець домашньої команди Гурніка Антоні брутальним ударом позбавив Рафала Аугустиняка двох передніх зубів.

Гравець Легії повалився на землю, де йому вдалось віднайти щонайменше один втрачений зуб. Проте Аугустиняк підвівся та мужньо продовжив поєдинок. Найцікавіше, що гравець Гурніка за свій жорсткий фол отримав тільки жовту картку. Після фінального свистка героїчний футболіст столичного колектива світив перед камерами своєю новою щасливою посмішкою.

Аугустиняк та його вибитий зуб / твітер FotoPyk

Відео брутального удару ліктем: