Гравець Гірника пробіг усе поле та забив під поперечину: відео розкішного голу
Джерело:24 канал
У 12-му турі Першої ліги України сталась справжня \сенсація – Металіст зіграв внічию з Гірником-Спорт. Господарі забили красивий гол у ворота харків'ян.
Красивий гол у сенсаційному матчі
Гірник-Спорт вже на 34-й хвилині матчу розмочив нулі на табло. Голом відзначився Єгор Твердохліб.
Дивіться також Як Франція шокувала Бельгію голом на останній хвилині матчу Ліги націй: відео
Нападник господарів підхопив м'яч після розіграшу кутового від суперника та на швидкості побіг до воріт Металіста. Він взяв ініціативу у свої руки, не ставши віддавати передачу на партнера по команді, який також приєднався до атаки. Він трохи забарився з м'ячем біля штрафного харків'ян, змістився ближче до центра та потужним ударом з-за меж штрафного пробив під поперечину.
Красивий гол із 20 метрів вдався Твердохлібу. Капітан Гірника-Спорт забив у ворота досвідченого голкіпера Олександра Рибки. Однак цей гол не став переможним для господарів.
У другому таймі Металіст завдяки голу Пейшота зрівняв рахунок. Команди розписали мирову – 1:1.
- Харків'яни несподівано втратили три очки у грі проти аутсайдера Першої ліги.
- Гірник-Сорт після 12-ти турів йде на 13 місці серед 16 клубів – 12 пунктів. Металіст лідирує у таблиці – 32 очки.