Переможця Ліги Європи побили у нічному клубі: у чемпіона Німеччини серйозні переломи обличчя
Джерело:ФК Герта
Футболіст німецької Герти та збірної Марокко Аймен Баркок потрапив у неприємну ситуацію. Під час відпочинку 25-річний гравець став "жертвою" невідомих нападників.
Атакувальний півзахисник Герти вирішив провести вільний час в одному із нічних клубів Берліна. Під час відпочинку на Аймена Баркока був здійснений напад.
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Що відомо про напад на футболіста
Інцидент стався у ніч із 7-го на 28-ме квітня. Внаслідок нападу футболіст отримав серйозні травми. У гравця Герти діагностовано декілька переломів обличчя – вилиці та носа. Футболіста збірної Марокко госпіталізували у лікарню, де він перебуває досі.
Баркок переніс хірургічне втручання.
У німецькому клубі були шоковані інцидентом зі своїм футболістом.
Вчора ми з жахом дізналися, що Аймен зазнав фізичного нападу у берлінському пабі ввечері суботи. Він був госпіталізований з травмами обличчя,
– йдеться у заяві Герти за 29 квітня.
Нагадаємо, що Герта виступає у другій за силою лізі Німеччини. Після 31-го туру клуб посідає 8-ме місце у таблиці другої Бундесліги, набравши 45 балів.
Лише 26 квітня Герта розписала нічию із Ганновером 1:1. Баркок провів весь матч на лаві запасних господарів.
Хто такий Аймен Баркок
- Усю свою кар'єру проводить у Німеччині. Хоч Баркок має паспорт Марокко, але народився у німецькому місті Франкфурт.
- Не дійшов до першої команди футбольного клубу Франкфурт. Пограв за інші німецькі клуби – Фортуну, Айнтрахт та Майнц. Якраз останньому клубу належить контракт 25-річного півзахисника.
- У сезоні-2021/2022 разом із Айнтрахтом став переможцем Ліги Європи. Також із цим клубом у сезоні-2017/2018 тріумфував у Кубку Німеччини.
- Баркок виступає за Герту на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024. Однак у Герти є опція обов'язкового викупу угоди футболіста.
- Аймен виступав за різні вікові збірні Німеччини, а з жовтня 2020-го року почав грати на національну команду Марокко, за яку вже провів 18 матчів (1 гол).
- У цьому сезоні Баркок вже провів 27 поєдинків, у яких відзначився 2 м'ячами та 1 асистом.