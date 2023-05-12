Сквер у синьо-жовтих кольорах: Миколенко відкрив Український сад миру у Ліверпулі – фото

Захисник Евертона Віталій Миколенко взяв участь у відкритті Українського саду в Ліверпулі. Організатори проєкту надали українцю почесні місію.

Відомий британський дизайнер Пітер Ллойд створив у центрі Ліверпуля невеличкий зелений оазис, який отримав назву Український сад миру. Проєкт має на меті принести частинку України місцевим жителям та гостям Євробачення-2023.

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Частинка України в Ліверпулі

Почесну місію відкрити міні-парк надали українському гравцю Евертона Віталію Миколенко. Саме Віталій перерізав стрічку на урочистому заході.

Велика подяка Евертону та українському футболісту Віталію Миколенко за підтримку та відкриття саду. Це так багато означає для всіх у місті та за його межами,

– йдеться у повідомленні Пітера Ллойда.

Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбувається у Ліверпулі. Український сад миру стане маленьким острівцем, який нагадуватиме гостям шоу про нашу державу. Парк зроблений в українському стилі. Відвідувачі зможуть прогулятися охайними алеями, пограти в шахи.

Віталій Миколенко відкриває Український сад миру / instagram.com/gardensbypeterlloyd

Вхід в Український сад миру / instagram.com/gardensbypeterlloyd

До слова. Україну на пісенному конкурсі представляє гурт TVORCHI. Український колектив на правах переможця одразу потрапив у фінал, який відбудеться 13 травня.