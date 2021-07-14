Гравець Англії Гріліш подарував бутси юному фанату після фіналу Євро-2020: миле відео

Збірна Англії зупинилась за крок від кубка Євро-2020. Хавбек команди Джек Гріліш був розчарований результатом фіналу, але зробив щасливим одного з юних англійських фанатів.

Подарунок після поразки у фіналі

Італія та Англія вирішували володаря трофею Євро-2020. Все визначалось лише у футбольній фортуні, яка називається серією післяматчевих пенальті. Англійські футболісти тричі не реалізували 11-метрові удари. Натомість італійці були влучнішими – 3:2 перемога "скуадра адзурри".

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Після поразки півзахисник Англії та Астон Вілли Джек Гріліш вирішив ощасливити одного з фанатів збірної. Футболіст підійнявся на трибуни та подарував юному уболівальнику свої бутси.

Хлопчик, який був одягнений у футболку "трьох левів", не міг повірити своїм очам. Гріліш не відмовив фанату у спільному фото, він сам взяв телефон та зробив світлину на пам'ять.

Гріліш подарував бутси фанату: відео