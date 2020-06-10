Один із провідних футбольних клубів України "Зоря" припинить своє існування через економічні проблем, якщо не вийде в Лігу Європи. Такий поворот подій ніхто не очікував.

Про це повідомляє видання ua.tribuna. У луганського клубу серйозні проблеми із фінансами.

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Проблема із фінансування

Зараз клуб тримається на плану лише внаслідок коштів отриманих від продажу Вілліана Гомеса у бразильський "Крузейро".

Цікаво, що 33-річний Вілліан Гомес навіть не грав за "Зорю". У 2014 році "Металіст" продав нападника в "Крузейро", але бразильці не розрахувалися за трансфер. Згодом харківський клуб передав право вимоги луганській "Зорі" після втечі власника "Металіста" Сергія Курченка в Росію.

Отримані клубом гроші, а це 645 тисяч євро пішли на погашення заборгованості перед футболістами за лютий і березень.

Власник клубу Євген Геллер ще з 2014 року не фінансує команду. "Зоря" існує лише внаслідок власних трансферів та телетрансляцій. Тільки вихід у єврокубки може дати луганчанам гроші для функціонування клубу.

Додамо, що минулого туру "Зоря" вдома перемогла Колос – 1:0, луганський клуб займає друге місце. До Ліги Європи від України виходять третя і четверта команди УПЛ, а також переможець кубка країни.