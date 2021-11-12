Гран-прі Бразилії під загрозою: деякі команди досі не отримали боліди та двигуни

Команди Формули-1 досі не отримали необхідного обладнання для участі у гран-прі Бразилії. Тренувальні сесії мають розпочатися вже у п'ятницю, 12 листопада.

Через туман до Бразилії з Мексики не доїхала значна частина вантажів.

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Ferrari, McLaren, Alfa Romeo та Haas досі не отримали свої боліди та двигуни, а Red Bull, Mercedes, Alpha Tauri та Williams поки також перебувають без силових установок. Так, лише два колективи (Alpine та Aston Martin) готові до практик.

Представники Формули-1 висловили впевненість, що затримка ніяк не вплине на проведення етапу у Сан-Паулу.

Загальний залік Формули-1

Макс Ферстаппен очолює загальний залік пілотів "Королівських перегонів". На рахунку Макса 312,5 балів. На другому місці пілот Mercedes Льюїс Хемілтон (293,5) – відрив між ними нині становить 19 балів. Замикає трійку найкращих ще один пілот Mercedes Валттері Боттас (185).