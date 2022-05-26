Гра збірної України не дасть світу забути про війну, – головний тренер Ірландії

Головний тренер збірної Ірландії Стефен Кенні поділився очікуваннями від матчів з Україною в рамках Ліги націй. Вже 14 червня його підопічні зіграють проти "синьо-жовтих".

Кенні: Наша гра – це можливість пояснити світу ситуацію

Збірна України 14 червня зіграє проти команди Ірландії у польському місті Лодзь. Цей матч мав би відбутися в Києві.

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Наставник збірної Ірландії засудив російську агресію. Він назвав "дивом" те, що збірна все ж таки зможе зустрітися з його підопічними.

"Ситуація в Україні – трагедія. Росія вдерлася на чужу територію. Наша гра повинна була проходити в Києві, потім перенесли до Львова, а тепер взагалі до Польщі. Те, що вона зрештою відбудеться – диво. Домашня ж зустріч у Дубліні на 50 років увійде в історію нашого футболу. Тому що Росія вторглася та забрала тисячі людських життів", – сказав фахівець.

Кенні підтримує рішення Володимира Зеленського, який дозволив грати національній команді важливі матчі ліги націй.

"Президент Володимир Зеленський вирішив дозволити збірній грати. Ми бачили, як українці в Ірландії поверталися додому, щоб захищати свою країну", – зазначив ірландець.

Люди можуть втомитися від новин про війну, але матчі збірної України не даватимуть про неї забути. Тому Зеленський правий у своєму рішенні. Всі ми знаємо з історії, що країни, які нападають, ніколи не зупиняються на досягнутому. Наша гра – це можливість пояснити світу ситуацію,

– наголосив тренер іранської збірної.

Де збірна проведе домашні матчі Ліги націй

У червні 2022 року у збірної України заплановані два матчі в рамках Ліги націй.

Матч проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) національна команда проведе на Муніципальному стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь.

Виїзний матч проти Ірландії збірна України зіграє в Дубліні на стадіоні "Авіва". Гра відбудеться 8 червня.

1 червня на "синьо-жовтих" чекає важливий матч. Збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. Переможці цього поєдинку зустрінуться Уельсом 5 червня.