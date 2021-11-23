Готовий за Україну йти до кінця, – Вернидуб назвав дві причини, чому не буде тренувати в Росії

Український тренер Юрій Вернидуб "наробив шуму" в Європі, де з молдовським Шерифом зумів пробитися в Лігу чемпіонів. А вже там обіграти іспанський Реал в Мадриді. Відтак на нього звернули увагу чимало клубів, у тому числі й з Росії.

Дві причини відмовити російським клубам

Під час інтерв'ю в Юрія Вернидуба спитали, чи очолив би він клуб з Росії.

Ні. З 2014 року – ні. Це моє право, мій вибір. Я б цього ніколи не зробив, тому що я народився в Україні. Ця країна дала мені все, що я маю. Я їй дуже вдячний, дуже сильно люблю і готовий за неї йти до кінця. Іншої думки не буде. А друге – мій батько, якого вже немає, ніколи б цього не зрозумів,

– відповів Вернидуб.

До теми Приклад для всіх: Вернидуб відмовився очолити російський клуб

При цьому в нього уточнили, чому він погодився працювати в Тирасполі. Адже це територія так званого Придністров'я – самопроголошена невизнана держава на території Молдови, яка наближена до Росії

"Я йшов працювати в Молдову. Тирасполь – територія Молдови", – відповів Вернидуб.

Майбутнє Вернидуба

Президентом футбольного клубу Шериф є Віктор Гущан. За даними журналістів-розслідувачів , він має одразу три громадянства – Молдови, України та Російської Федерації. Є інформація, що він працював у правоохоронних органах, у тому числі був офіцером КДБ. Загалом бізнес-імперія "Шериф", яка була заснована ще у 1993 році, контролює до 60% економіки Придністров'я.

Контракт Вернидуба з Шерифом розрахований до літа 2022 року. Чи залишиться тренер у молдовському клубі – поки невідомо.

"Хотілося б серйозний проєкт. Є варіанти, в Україні можна знайти. Не починати з Динамо чи Шахтаря, а такі, де є умови для роботи, хороша база, матеріальна база. Якщо точки дотику знайдуться – то чому б і ні", – розповів Вернидуб.

Тренер не відкидає варіанту, що буде шукати роботу закордоном, але не на пострадянському просторі. Відтак хоче краще вивчити англійську мову. Тож розглядає варіант, коли на місяць відправиться жити в одну з англомовних країн, де буде намагатися спілкуватися з місцевими мешканцями.