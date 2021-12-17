Готовий на все: ексфутболіст збірної України хоче залишитися грати у Росії

Український захисник Ярослав Ракіцький готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитись у Зеніті. Футболіст з 2019 року виступає у складі російського клубу.

Наразі Ракіцький отримує за контрактом близько 2,5 мільйона євро на рік. Угода гравця із Зенітом розрахована до літа 2022 року.

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Зеніт поки не розпочав переговори з гравцем про нову угоду. Швидше за все, до цього питання повернуться у січні.

Кар'єра Ракіцького в Зеніті