Готовий воювати з Росією: Стаховський записався у запас армії України
Джерело:ютуб-канал Sky News
Сергій Стаховський лише нещодавно зачохлив ракетку, як вже зараз стане на захист свободи рідної України. Колишній тенісист готовий взяти зброю до рук.
Буде захищати рідну Україну
Сергій Стаховський є одним із найбільших патріотів Україну серед спортивної спільноти. Колишній тенісист підтримував та далі буде підтримувати рідну неньку.
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Спортсмен відклав тенісну ракетку та готовий взяти до рук військову зброю, щоб вигнати російські війська з української території.
Я записався у запас минулої суботи, але у мене не було всіх документів для підписання контракту. У мене немає військового досвіду, але є досвід поводження зі зброєю,
– сказав Стаховський.
Це вже не перший спортсмен, який готовий боронити рідну країну. Український біатлоніст Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.
До слова, лише нещодавно український тенісист провів свій останній турнір в Австралії, де стартував невдало, а після цього оголосив про завершення кар'єри.
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