Готовий виступати за збірну України, – ексзахисник Шахтаря, який перейшов у чемпіонат Росії
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Захисник юніорської збірної України та Шахтаря Марк Мампассі, який виступав на правах оренди за Маріуполь, підписав п'ятирічний контракт із московським Локомотивом. Футболіст вже прокоментував свій перехід в одну з російських команд.
18-річний Мампассі уклав із "залізничниками" п'ятирічний контракт. За московський клуб центральний захисник виступатиме під 18-м номером.
До теми Перебрався до Росії: Шахтар продав Мампассі у московський Локомотив
Вважаю, що цей новий для мене визов сприятиме моєму прогресу, удосконаленню моєї спортивної майстерності. Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи,
– сказав він.
Футболіст заявив, що не знає, на якій позиції його використовуватимуть, головне, щоб це було корисно Локомотиву.
"Я вже розпрощався з одноклубниками з Маріуполя, побажавши їм зберегти "прописку" у чемпіонаті УПЛ. Ще точно не знаю, але думаю, що в другій половині січня приєднаюся до своєї нової команди, коли вона розпочне підготовку до весняної частини сезону. Ні з ким із "залізничників" не знайомий", – підсумував Мампассі.
Кар'єра Мампассі: коротко
- Марк є вихованцем донецького Шахтаря. Цьогорічний сезон українець розпочав у ФК Маріуполь, за який виступав на правах оренди. У цьому чемпіонаті України Мампассі провів 15 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.
- Раніше повідомлялося, що уродженець Донецька має намір отримати російське громадянство, щоб не вважатися легіонером у чемпіонаті Росії.
- Інтереси захисника представляє агентство ProStar, яке очолює українець Вадим Шаблій, чиїми клієнтами серед інших є Руслан Маліновський, Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Алан Дзагоєв, Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко.