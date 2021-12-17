Готовий виступати за збірну України, – ексзахисник Шахтаря, який перейшов у чемпіонат Росії

Захисник юніорської збірної України та Шахтаря Марк Мампассі, який виступав на правах оренди за Маріуполь, підписав п'ятирічний контракт із московським Локомотивом. Футболіст вже прокоментував свій перехід в одну з російських команд.

18-річний Мампассі уклав із "залізничниками" п'ятирічний контракт. За московський клуб центральний захисник виступатиме під 18-м номером.

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Вважаю, що цей новий для мене визов сприятиме моєму прогресу, удосконаленню моєї спортивної майстерності. Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи,

– сказав він.

Футболіст заявив, що не знає, на якій позиції його використовуватимуть, головне, щоб це було корисно Локомотиву.

"Я вже розпрощався з одноклубниками з Маріуполя, побажавши їм зберегти "прописку" у чемпіонаті УПЛ. Ще точно не знаю, але думаю, що в другій половині січня приєднаюся до своєї нової команди, коли вона розпочне підготовку до весняної частини сезону. Ні з ким із "залізничників" не знайомий", – підсумував Мампассі.

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