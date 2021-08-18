Готовий тримати удар, – перші слова Петракова на чолі збірної України

Олександр Петраков буде готувати збірну України до наступних матчів у ролі виконувача обов'язків головного тренера. Спеціаліст вперше прокоментував своє призначення.

"Кожна гра – фінальна"

Перед Олександром Петраковим стоїть складне завдання. Наставник очолив збірну Україну прямо пере матчами відбору на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. Новий керманич національної команди зазначив, що наступні 5 поєдинків будуть наче фінальні.

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Це не клубний рівень, де можна десь щось наздогнати. Кожна гра – фінальна. Як чемпіонат світу: вийшов, виграв – пройшов далі, ні – поїхав. Все лише так. Усіх хлопців знаю, як і вони мене. Побачимо. Зроблю усе, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу у Катар,

– розповів Олександр Васильович.

Кадрові зміни

Також новий коуч збірної заявив, що в основний список будуть включені два футболісти – захисник Тарас Качараба, який виступає за чеську Прагу, та Данило Сікан – гравець Шахтаря. А от у резервний список буде заявлений футболіст Зорі Сергій Булеца, який також дуже добре знайомий наставнику за роботою у збірній U-20.

Тренер зізнався, що погано спить, але готовий прийняти такий складний виклик у національній команді: "Сплю погано – по 2 години, прокидаюсь. Не знаю, що ще можна далі говорити – складно. Прийняв таке рішення, але я вмію тримати удар".