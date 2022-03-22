Горуна готовий продати свою олімпійську медаль, аби допомогти українській армії

Призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна розповів про своє "нове" життя. Також каратист заявив, що готовий пожертвувати своєю найціннішою нагородою заради допомоги українській армії.

Горуна: Медаль – це просто шматок металу

Спортсмен переконаний, що війна в україні триватиме близько місяця, а потім українці повернуться до свого звичного життя.

Читайте також Вони не лише зомбовані, а й продажні, – Горуна про рашистський мітинг на підтримку Путіна

"Чи змінила війна мої плани? Вона могла б на них вплинути, якби пішла за планами росії. Я довіряю нашому командуванню і тим прогнозам, які нам озвучують, що найближчого місяця активна фаза війни припиниться. Всі ці облоги ще триватимуть місяць, а потім наш контрнаступ відсуне їх до кордонів і Україна буде повертатися до нормального життя", – сказав Горуна.

Аби наблизити перемогу рідної країни Горуна готовий пожертвувати своєю бронзовою олімпійською нагородою.

Чи погодився б я продати свою олімпійську медаль заради допомоги українській армії? Звичайно! Я просто не знаю, як то оформити. Якщо хтось хоче придбати – будь ласка, звертайтеся! Медаль – це просто шматок металу,

– заявив Станіслав.

Горуна вступив до лав Збройних сил України. Каратист просив керівництво відправити його на передову, щоб бути в епіцентрі бойових дій.

Український каратист Горуна став бронзовим призером Олімпійських Ігор у Токіо. Горуна завоював "бронзу", виступаючи у вазі до 75 кг.