Заміна для Мессі та Мбаппе: ПСЖ підписав зіркового партнера Роналду по збірній Португалії

Паризька команда посилилась колишнім партнером Романа Яремчука по Бенфіці. Футболіст демонструє неймовірну результативність та вже забивав хет-трик на чемпіонаті світу.

ПСЖ активно оновлює склад цього літа. В оборону парижани придбали Мілана Шкріньяра та Люку Ернандеса, тоді як в нападі плануються кардинальні зміни.

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Ліонель Мессі вже залишив французьку команду, а Кіліана Мбаппе клуб не планує використовувати без підписання нового контракту. При цьому ще і Неймар хоче піти в Барселону.

Влітку ПСЖ вже придбав Марко Асенсіо та Лі Кан Іна, а тепер парижани оголосили про трансфер топ-нападника. Новим гравцем французів став Гонсалу Рамуш.

22-річний форвард перейшов з Бенфіки на правах оренди з обов'язковою умовою викупу через рік за 80 мільйонів євро. Гонсалу є вихованцем лісабонського клубу.

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Історія Рамуша

За "орлів" португалець дебютував у 2020 році та почав показувати неймовірну результативність. У 106 матчах Рамуш забив 41 гол та минулого сезону виграв чемпіонат Португалії.

Крім цього, в останніх двох сезонах форвард разом із Бенфікою двічі доходив до чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Минулого року Рамуш дебютував за збірну Португалії і вже забив 4 голи у семи матчах, в тому числі оформивши хет-трик Швейцарії на ЧС-2022.