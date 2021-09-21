Джошуа заробить шалений гонорар за бій з Усиком: сума

В суботу, 25 вересня, чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа проведе бій проти українця Олександра Усика. Британський боксер заробить чималий гонорар за цей бій.

За даними британських ЗМІ, Джошуа за цей бій отримає 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Це не найбільший його гонорар, але це вдвічі більше, аніж боксер заробив за свій попередній бій проти Кубрата Пулєва. Причиною цього є те, що тоді на бій в грудні 2020 року пустили лише одну тисячу вболівальників. натомість на бій Джошуа – Усик на стадіоні "Тоттенхем" очікується 63 тисячі глядачів.

До теми Бій з Джошуа принесе Усику найбільший гонорар у кар'єрі

Гонорари Джошуа за бій

При цьому бій проти Усика не буде для Джошуа в трійці найбільш прибуткових.

Для прикладу, за перший бій проти Енді Руїса у червні 2019 року Джошуа заробив від 19 до 21 мільйона фунтів стерлінгів. Цей бій закінчився неочікуваною перемогою Руїса. Тож боксери провели бій-реванш в цьому ж 2019 році в Саудівській Аравії. Перемога в цьому бою не лише повернула Джошуа його чемпіонські пояси, але й збагатила на 66 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще до цього 22 вересня 2018 року на переповненому стадіоні "Вемблі" Джошуа відправив у нокаут росіянина Олександра Повєткіна. За цей бій він заробив 20 мільйонів фунтів стерлінгів. 18 мільйонів фунтів стерлінгів Джошуа заробив за бій проти Джозефа Паркера, відібравши в нього чемпіонський пояс WBO.

Варто відзначити, що за бій проти Володимира Кличка 29 квітня 2017 року на цьому ж стадіоні "Вемблі", де Джошуа здобув титули чемпіона IBO та WBA, він заробив лише 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Стільки ж заробив і Кличко.

Відзначається, що якби Джошуа вдалося провести бій проти Тайсона Ф'юрі, то він би значно перевищив дохід за другий бій проти Енді Руїса. Але на заваді спочатку став карантин, а згодом і Деонтей Уайлдер, який домігся проведення бою проти Ф'юрі.