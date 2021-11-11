"Гомосятина лізе з усіх щілин": український футболіст відзначився гомофобською заявою

Український футболіст Дмитро Хльобас, який виступає за казахстанський клуб Ордабаси, відзначився гомофобською заявою щодо фільму "Вічні" режисера Хлої Чжао. Гравець розкритикував стрічку через гомосексуальні сцени.

Нова гомофобна заява українського футболіста

Ексгравець Динамо не рекомендує дивитися фільм. Футболіст радить забрати від екранів дітей.

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Дмитрові не сподобалися гомосексуальні сцени у стрічці.

Фільм "Вічні". Не рекомендую іти. Один із богів (вічних) буде геєм, і вони цілуватимуться в кадрі. Шок. Гомосятина лізе з усіх щілин. Заберіть дітей від екранів. Якби я знав,

– написав 27-річний футболіст.



Гомофобна заява футболіста / Скриншот з інстаграму Хльобаса

Що відомо про Дмитра Хльобаса

Дмитро Хльобас з 2011 по 2018 роки захищав кольори Динамо.

У казахстанському чемпіонаті український футболіст з'являвся двічі на полі, проте не відзначився результативними діями.

Американський фільм "Вічні" заснований на коміксах Marvel. Він вийшов у прокат в Україні 4 листопада 2021 року.