Голову тенісної федерації Польщі звинуватили в сексуальних домаганнях

У Польщі спалахнув масштабний скандал у місцевій тенісній федерації. Її голову Мирослава Шкжипинського звинуватили в сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Зокрема зі звинуваченнями виступила нинішня депутатка Катажина Котула. Дійшло до того, що Шкжипинський був змушений піти у відставку.

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Звинувачення на адресу Шкжипинського

Депутатка Котула заявила, що на той час, про який вона розповідає, їй було лише 13 років. Катажина каже, що була жертвою сексуальних домагань з боку тенісного тренера протягом трьох років.

За її словами, під час його робити тренером у її рідному тенісному клубі, тренер зачинявся з гравцями у кабінеті, часто намагався їх торкатися, зокрема і за інтимні місця, крім того, він, начебто, говорив, що коли "жінка каже "ні", вона має на увазі "так".

Котула згадує, що роздягання перед групою інших гравців було одним із методів, які тренер використовував як покарання.

Шкжипинський пішов у відставку

В останні тижні президент тенісної федерації Польщі перебував під пильним оком місцевих журналістів. Регулярно виходили публікації з його викриттями.

Тож польська тенісна федерація вже схвалила рішення – Мирослав Шкжипинський подав заяву на відставку, і йому вже знайшли заміну.