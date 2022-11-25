Главу теннисной федерации Польши обвинили в сексуальных домогательствах

В Польше разразился масштабный скандал в местной теннисной федерации. Ее главу Мирослава Шкжипинского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В частности, с обвинениями выступила нынешняя депутат Катажина Котула. Дошло до того, что Шкжипинский был вынужден уйти в отставку.

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Обвинения в адрес Шкжипинского

Депутат Котула заявила, что к тому времени, о котором она рассказывает, ей было всего 13 лет. Катажина говорит, что являлась жертвой сексуальных притязаний со стороны теннисного тренера в течение трех лет.

По ее словам, во время его делать тренером в ее родном теннисном клубе, тренер закрывался с игроками в кабинете, часто пытался их затрагивать, в том числе и за интимные места, кроме того, он якобы говорил, что когда "женщина говорит "нет" , она подразумевает "да".

Котула вспоминает, что раздевание перед группой других игроков было одним из методов, которые тренер использовал в качестве наказания.

Шкжипинский ушел в отставку

В последние недели президент теннисной федерации Польши находился под пристальным взором местных журналистов. Регулярно выходили публикации с его разоблачениями.

Польская теннисная федерация уже одобрила решение – Мирослав Шкжипинский подал заявление на отставку, и ему уже нашли замену.