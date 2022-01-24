Головний тренер збірної України відправиться до Аталанти на стажування

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков активно проведе час до наступного матчу головної команди. Він відправиться на стажування.

Полетіти до Маліновського

Олександр Петраков ще на початку грудня 2021 року говорив про те, що хоче потрапити до Аталанти, щоб подивитися за роботою головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні. Саме в цій команді виступає Руслан Маліновський.

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При цьому головний акцент в цьому стажуванні Петраков планував робити не на тренувальному процесі (адже він відрізняється в клубі та збірній). А хотів розширити коло спілкування.

Тепер стало відомо, що в Аталанті дали добро на такий візит. Тож невдовзі Петраков вирішить до Бергамо.

При цьому в Італії зараз невелика перерва, і наступний матч Аталанта проведе аж 6 лютого – проти Кальярі.

Турецький збір

Також тренерський штаб хоче детальніше побачити в якій формі перебувають гравці команди. Для цього Олександр Петраков планує відвідати тренувальні табори команди УПЛ в Туреччині в лютому.

Збірна України перший матч плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу зіграє проти Шотландії на виїзді 24 березня. Якщо переможе в цьому матчі, то 29 березня проведе фінальний поєдинок за право зіграти на ЧС-2022 проти переможця пари Уельс – Австрія.

Перед тим на команду очікуватиме тренувальний збір. Його команда проведе в Києві.