Наставник збірної України з баскетболу розповів про ганебну поведінку грузинів після матчу

Збірна України з баскетболу провела матч кваліфікації на чемпіонат світу. "Синьо-жовті" обіграли Грузію.

Багатскіс: Я досі не розумію тренерів та гравців грузинської збірної

Матч проти грузинів мав відбутися 27 лютого у Києві. Проте через повномасштабне вторгнення Росії його перенесли. Поєдинок прийняла столиця Латвії.

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Українці обіграли опонентів з рахунком 79:66. Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про непристойну поведінку представників збірної Грузії після матчу.

"Це були емоції. Я досі не розумію тренерів та гравців грузинської збірної. Вони не контролювали емоції й потім сталося те, що сталося. Треба почати з того, що грузини атакували, а це означає, що у мене є повне право брати тайм-аут. Якщо команда змирилася з поразкою, вона зазвичай вже не атакує, і я вже сказав гравцям: якщо грузини не атакують, ми також не атакуємо. Але вони атакували.

Після матчу я казав тренерам збірної Грузії: "Уявляєте, якщо після другого етапу у чотирьох команд — України, Грузії, Ісландії та Італії — буде закрутка. Тоді може бути так, що нам не вистачить 1-2 очок і хто буде за це відповідальним?"", – зазначив фахівець.

"Після матчу почалася заворуха"

За словами тренера, головний наставник збірної Грузії відмовився тиснути йому руку.

Я дуже поважаю грузинських баскетболістів: вони супергравці, суперлюди, їхнє керівництво зробило все, щоб їхня команда грала на такому рівні. Я розумію, що в них були емоції, адже вони були фаворитами гри. Після матчу почалася заворуха, гравці дозволяли собі говорити те, що дозволяли, їхній тренер не захотів потиснути руки, хоча зазвичай, якщо ти ображений на суперника, ти тиснеш руку і говориш все в обличчя,

– сказав Багатскіс.

Наставник "синьо-жовтих" вирішив запитати думки в тренера збірної Латвії Луки Бьянкі, той сказав, що Багатскіс все зробив правильно.

"Були емоції, й після матчу всі гравці та тренери грузинів напали на мене і я, своєю чергою, також не стримав свої емоції. Через це у мене залишився певний осад.

Але в майбутньому, якщо у наступних 100 матчах буде вирішуватися доля 1-2 очків, я ще 100 раз візьму тайм-аут. Мені шкода лише, що я не проконтролював свої емоції, адже для мене це не характерно. Але те, що мені казали в обличчя гравці та тренери грузинів, нехай залишиться на їхній совісті", – додав тренер збірної України.

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