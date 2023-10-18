Повна довіра чи тимчасовий варіант: Ахметов розповів, чи бачить у Срні головного тренера Шахтаря

Донецький Шахтар пережив у жовтні кадрові зміни на тренерському містку. Клуб залишив Патрік ван Леувен, який протримався на посаді лише 12 офіційних матчів.

Нідерландський спеціаліст не зміг зарекомендувати себе з найкращої сторони й подейкують, що мав конфлікт із лідерами команди. На його місце з приставкою "виконувач обов'язків" було призначено Даріо Срна.

Читайте також Руйнувати – не будувати: окупанти планують знести "Донбас Арену" – шокуюче відео

Шахтар у пошуках тренера

На тлі кадрових змін у структурі "гірників" президент Шахтаря Рінат Ахметов провів зустріч з Даріо Срна. Він подякував хорвату за те, що той готуватиме команду до наступних матчів, але при цьому зі слів президента клубу можна зробити висновок, що чинний чемпіон УПЛ шукає нового тренера.

Твоє серце завжди було, є і буде з Шахтарем. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною та іншими складними матчами.



Я впевнений, що в Шахтаря попереду багато перемог. Як упевнений і в перемозі України в цій несправедливій війні. Я пишаюся тим, що клуб робить для реабілітації військових та підтримки їхніх сімей. Ці програми ми обов’язково продовжуватимемо,

– сказав Ахметов на зустрічі.

Зазначимо, що раніше була інформація, що головним тренером "гірників" може стати Ігор Тудор, Даріо Срна спростовував цю інформацію, але з останніх слів Ахметова можна здогадатися, що закулісні перемовини з кимось все ж таки тривають.

. Дебютний матч на посаді головного тренера Шахтаря Даріо Срна проведе 21 жовтня. У цей день "гірники" зіграють проти ЛНЗ, початок матчу о 17:00.