Марадона радіє на небесах: тренер Аргентини присвятив перемогу легенді футболу

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні здійснив мрію легендарного футболіста "Альбіселесте" Дієго Марадони. Латиноамериканці знов стали чемпіонами світу.

Команда Ліонеля Скалоні обіграла Францію з рахунком 4:2 по пенальті, після неймовірної гольової перестрілки у основний та додатковий час. Через 36 років Кубок світу знов їде до Аргентини.

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Головний тренер "Альбіселесте" Ліонель Скалоні згадав про легендарну "десятку" аргентинців на післяматчевому інтерв'ю.

Думаю, що він досі тут з нами. Сподіваюся, Марадона отримав насолоду, спостерігаючи за матчем на небесах. Я хотів би, щоб він був тут, щоб насолодитися цим моментом,

– заявив Скалоні.

Дієго Марадона грав за свою збірну з 1977 до 1994 року. У складі Аргентини він був чемпіоном світу 1986, а на ЧС-1990 срібним призером.

З 2008 по 2010 рік легендарний форвард очолював збірну Аргентини. Проте мрію привезти золоті нагороди не зумів втілити. Команда під його керівництво зуміла дістатися лише чвертьфіналу ЧС-2010.

Легендарний футболіст помер у листопаді 2020 року у віці 60 років після зупинки серця. За його смертю були три дні національної жалоби, що свідчить про те, наскільки значущою фігурою він був в Аргентині.