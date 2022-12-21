Топ-клуби вже готують мільйони: 7 гравців, які розірвуть трансферний ринок після ЧС-2022

Мундіаль в Катарі дозволив чималій кількості гравців голосно заявити про себе, а іншим – нагадати про свій високий рівень. Розповідаємо про футболістів, до яких буде прикута найбільша увага на трансферному ринку завдяки Мундіалю в Катарі.

У неділю, 18 грудня, підійшов до закінчення чемпіонат світу з футболу 2022. Чемпіоном турніру стала збірна Аргентини, яка у божевільному фіналі здолала французів у серії пенальті.

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Як і зазвичай, великі турніри розкрили нових зірок футболу та дозволили вже відомим футболістам ще більш яскраво засяяти. А враховуючи те, що скоро відкривається зимовий трансферний ринок, на гравців буде великий попит. 24 канал розповідає про топ-сімку зірок ЧС-2022, які мають всі шанси змінити команду вже найближчим часом.

КОДІ ГАКПО (Нідерланди)

Вік: 23

Клуб: ПСВ

Вартість (Transfermarkt): 45 мільйонів євро

Куди може перейти: Манчестер Юнайтед, Барселона, Челсі



Коді Гакпо / твітер збірної Нідерландів

Нападник "помаранчевих" був відомий і до ЧС, але саме на турнірі гравець ще яскравіше про себе заявив. Форвард забив у кожному поєдинку групової стадії і був справжнім лідером атак Нідерландів, яким не міг бути Депай через свою форму.

Коді є вихованцем ПСВ і вже має чималий досвід виступу в єврокубках. Із командою він вже ставав чемпіоном, а також привертав до себе увагу Манчестер Юнайтед. Тепер же "червоні дияволи" поновили до нього інтерес. Тим паче, що команда нещодавно попрощалась із Кріштіану Роналду і має потребу у підсиленні нападу.

ЕМІЛІАНО МАРТІНЕС (Аргентина)

Вік: 30

Клуб: Астон Вілла

Вартість (Transfermarkt): 25 мільйонів євро

Куди може перейти: Баварія, Тоттенхем



Еміліано Мартінес / твітер гравця

Історія успіху найкращого воротаря ЧС-2022 достойна якогось драматичного фільму. Ще десять років тому Арсенал відправив його в оренду у четвертий дивізіон Англії, а потім так і не дав можливості закріпитись у команді.

Лише після низки травм кіперів Мартінес почав виходити в матчах АПЛ і одразу яскраво про себе заявив. Але Арсенал не був проти його відпустити і гравця придбала Астон Вілла. Саме там Емі став тим кіпером, якого ми бачили на ЧС.

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За збірну він дебютував лише минулого року, але вже встиг виграти Копа Америка та Мундіаль. Не дивно, що після такого успіху до його персони буде прикута увага серед топ-клубів. Там наразі у воротарі зацікавлена Баварія, яка втратила через травму Ноєра.

Також досвід гри у АПЛ може дати Мартінесу шлях в англійські топ-клуби. Є варіант із Тоттенхемом, якому скоро доведеться підшукувати заміну Льорісу. Навряд чи Еміліано з поваги до Арсенала відмовиться піти на підвищення у стан принципового суперника.

ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ (Англія)

Вік: 19

Клуб: Боруссія Д

Вартість (Transfermarkt): 100 мільйонів євро

Куди може перейти: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі



Джуд Беллінгем (ліворуч) / твітер ФІФА

Головний талант англійського півзахисту вже давно знаходиться на радарі топ-клубів. За іронією саме він був єдиним представником не з АПЛ у заявці Саутгейта і взагалі ніколи не грав у найкращій лізі світу.

Боруссія знайшла його в Чемпіоншипі, викупивши з Бірмінгему. Саме у Бундеслізі Джуд показав свої лідерські якості та вміння зв'язувати оборону та атаку. У цьому сезоны на його рахунку вже 12 результативних дій, а на ЧС він відзначився голом та пасом.

Очікувано, що інтерес до хавбека проявляють майже всі топ-клуби АПЛ. Сам футболіст бажає повернутись в Англію, але перепоною може стати трансферна вартість. Вже наче готові по 100+ мільйонів євро за нього заплатити манкуніанські клуби та Ліверпуль.

ЕНЦО ФЕРНАНДЕС (Аргентина)

Вік: 21

Клуб: Бенфіка

Вартість (Transfermarkt): 35 мільйонів євро

Куди може перейти: ПСЖ, Ліверпуль, Мілан



Енцо Фернандес / інстаграм футболіста

Напевне, найкращий молодий гравець Мундіалю теж не затримається надовго у Бенфіці. Португальці привезли Енцо в Європу лише цього літа, але він швидко став гравцем основи в клубі. А тепер ще і пофеєрив на Мундіалі.

На рахунку Фернандеса гол та асист в групі, а також надійна гра в опорній зоні у плей-офф. Тепер же своє око на футболіста поклали топ-клуби, які потребують посилення в центрі поля. В першу чергу це Ліверпуль і Мілан, але фінансово перевагу має ПСЖ. Саме там Енцо зможе возз'єднатись із Ліонелем Мессі, з яким прекрасно зігрався на ЧС.

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ЙОШКО ГВАРДІОЛ (Хорватія)

Вік: 20

Клуб: Лейпциг

Вартість (Transfermarkt): 60 мільйонів євро

Куди може перейти: Манчестер Сіті, Наполі, Манчестер Юнайтед, Баварія



Йошко Гвардіол (праворуч) / твітер збірної Хорватії

Для любителів Бундесліги хорватський центрбек не став відкриттям. Лейпциг помітив гравця у Динамо Загреб і викупив у 2021 році. За цей час Йошко поступово звикав до рівня топ-ліги і доріс до гравця основи.

На Мундіалі Гвардіол показав неймовірний рівень гри та бачення поля. Так, були провали у матчі з Аргентиною, але встежити за Мессі вдається не так часто і далеко не всім. Тим не менше за Йошко всерйоз взявся Манчестер Сіті.

Пишуть, що ним начебто особисто зацікавився його майже тезка Пеп Гвардіола. Клуб вже зробив пропозицію у 116 мільйонів євро, яку Лейпциг погодив. Це зробить Гвардіола найдорожчи захисником в історії.

СОФ'ЯН АМРАБАТ (Марокко)

Вік: 26

Клуб: Фіорентина

Вартість (Transfermarkt): 10 мільйонів євро

Куди може перейти: Ліверпуль, Атлетіко, Барселона, Тоттенхем



Соф'ян Амрабат / інстаграм гравця

Саме цього уродженця Нідерландів варто називати головним відкриттям турніру. Вся збірна відіграла на найвищому рівні, але саме від Амрабата такого рівня гри мало хто очікував.

Його клубна кар'єра неоднозначна і лише в Серії А він більш менш себе знайшов. Але навіть у Фіорентині він не завжди виходив зі старту, тому цим чемпіонатом світу "фіалки" зловили вдачу.

Тепер на Амрабата буде попит серед топ-клубів. Вже відомо, що гравцем всерйоз зацікавився Ліверпуль, якому треба закрити позицію в центрі поля. При цьому Соф'ян точно обійдеться набагато дешевше ніж Беллінгем.

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АЛЕКСІС МАКАЛЛІСТЕР (Аргентина)

Вік: 23

Клуб: Брайтон

Вартість (Transfermarkt): 32 мільйони євро

Куди може перейти: Арсенал, Атлетіко, Челсі



Алексіс МакАллістер / інстаграм футболіста

На пару із Фернандесом цього гравця можна назвати несподіванними чинниками перемоги Аргентини. Перший тур групи Алексіс пропустив і його команда зганьбилась із Саудівською Аравією.

Надалі ж МакАллістер був основним і вражав своєю працьовитістю. На його рахунку гол полякам, а також асист у фіналі на Ді Марію. На відміну від Енцо гравець Брайтона діє вище і має непогану швидкість.

Також плюсом для МакАллістера є досвід гри в АПЛ. Він вже три з половиною роки грає за Брайтон, а минулого сезону став незамінним гравцем основи. Після такого виступу на ЧС інтерес від топ-клубів АПЛ до нього буде неймовірний.

У порівнянні з іншими центрхавами з цього списку ключовою перевагою Алексіса будуть як раз виступи в АПЛ. Брайтон теж не захоче задешево відпускати такий діамант, але із "чайками" має бути легше домовитись, ніж з тою ж Боруссією по Беллінгему.