Підгрушна та Прима у топ-10 чемпіонату світу, нічия Шахтаря та Колоса: новини спорту 14 лютого

У неділю, 14 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Результати гонок переслідування на чемпіонаті світу з біатлону

У неділю, 14 лютого, у словенській Поклюці відбулися жіноча та чоловіча гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону-2021.

Дивіться також Олександрія мінімально перемогла Маріуполь: відео

Найвище серед українок фінішувала Олена Підгрушна – 7-а. Дарія Блашко дещо погіршила свої позиції відповідно до стартової – 24. А от Юлія Джима ж навпаки підійнялась із 37-ї на 25.

Протягом всього персьюту велась боротьба між Тіріль Екхофф та Анаїс Шевальє-Буше. У їх боротьбу вклинювалась Деніс Херманн. Але остання стрільба розставила всі крапки над "і".

Норвежка втретє підійнялась на п'єдестал у словенській Поклюці. Екхофф – триразова чемпіонка світу 2021 року. Другою фінішну лінію перетнула австрійка Ліза-Тереза Хаузер. Трійку призерок гонки переслідування замкнула французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше.

Результат гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія) 30:38.1

2. Ліза-Тераза Хаузер (Австрія) +17.3

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) +33.0

…

7. Олена Підгрушна (Україна) +1:13.9

24. Дарія Блашко +2:59.2

25. Юлія Джима +2:58.4

DNF Валя Семеренко (зійшла з дистанції)

У чоловіків чемпіоном світу в гонці переслідування став францзький біатлоніст Емільєн Жаклен, який ідеально відстрілявся на усіх вогневих рубежах і не залишив шансів суперникам.

Найяскравішою видалась боротьба за "срібло", де сильнішим на фініші виявився швед Себастьян Самуельссон. Титулований норвежець Йоганнес Бьо став бронзовим призером чемпіонату світу-2021.

Серед українців найкраще виступив Артем Прима – 8 місце з трьома промахами. Богдан Цимбал та Дмитро Підручний посіли 18-ту та 28 позиції відповідно.

Результат гонки

1. Емільєн Жаклен (Франція) 31:22.1

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) +7,3

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) +8,1

...

8. Артем Прима (Україна) +2:00,6

18. Богдан Цимбал (Україна) +2:49,3

28. Дмитро Підручний (Україна) +3:25,2

Шахтар зіграв у "суху" нічию з Колосом

14 лютого Колос зіграв перенесений матч проти Шахтаря у рамках 14 туру УПЛ. Команди розійшлись нульовою нічиєю.

Після цього рівного матчу Шахтар не зумів зрівнятись за очками з лідером сезону Динамо. У "гірників" на 3 очки менше, ніж у киян – 30 пунктів. Непоступливий Колос перебуває із 19 очками на 7-й позиції.

Українська гімнастка Валерія Юзвяк повідомила про страшний діагноз

Бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Валерія Юзвяк повідомила про страшний діагноз. У 21-річної української спортсменки рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина.

Валерія у своєму інстаграмі зізналася, що їй потрібно дороге лікування в Німеччині, є високі шанси на одужання, тому вона просить своїх уболівальників про підтримку.

"Усім привіт! Якщо чесно, то пишу і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги тому сума дійсно дуже велика. Заздалегідь велике дякую. Я Вас всіх дуже люблю. Будьте здорові. 5363542015389795, Юзвяк Валерія Вадимівна", – написала спортсменка.