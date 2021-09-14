Відвертості Петракова, Світоліна у топ-4 рейтингу WTA: новини спорту 13 вересня

У понеділок, 13 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Петраков запалив у прямому ефір

Наставник збірної України Олександр Петраков став гостем програми "Великий футбол", яка вийшла ввечері 12 вересня у прямому ефірі. Тренер "синьо-жовтих" розкрив деталі ситуації з Русланом Маліновським та розкритикував деяких гравців.

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Наставник збірної розповів про ситуацію з Русланом Маліновським. За словами тренера, Руслан образився на нього через те, що не потрапив в основний склад на матчі проти Казахстану та Франції. Від участі у товариській грі з Чехією Маліновський буцімто відмовився.

Також у прямому ефірі Петраков разом з експертами робив розбір товариського матчу проти Чехії. Дісталося дебютантам Олександру Сироті та Владиславу Кочергіну. "Динамівець" Сирота "отримав на горіхи" за момент на старті поєдинку, в якому Чехія ледь не відзначилася голом.

Світоліна піднялася в топ-4 рейтингу WTA

Після закінчення US Open було оновлено рейтинг в жіночому тенісі. Відбулися зміни у першій десятці, а також неймовірний стрибок зробила переможниця турніру.

У 2020 році US Open виграла японка Наомі Осака. У 2021 році вона не зуміла захистити свій титул, програвши вже у третьому колі Лейлі Фернандес, яка у підсумку дійшла до фіналу. Саме завдяки цьому українка Еліна Світоліна змогла обійти суперницю в рейтингу WTA. Українка дійшла до чвертьфіналу, і набрані очки допомогли їй піднятися на четверте місце. Лідирує і надалі Ешлі Барті.

Щодо Лейли Фернандес, то 19-літня канадка зуміла піднятися на 45 місць в рейтингу. Вона тепер на 28-й позиції.

Та ще більший ривок вверх зробила переможниця US Open – 18-річна британка Емма Радукану. Перемога дозволила їй піднятися одразу на 127 місць вверх і посісти 23-ю позицію.

Верес здобув третю поспіль перемогу в УПЛ

У понеділок, 13-го вересня, відбувся заключний поєдинок 7 туру української Прем'єр-ліги, в якому змагалися рівненський Верес і ПФК Львів. Матч в Луцьку завершився перемогою господарів поля.

Одразу після перерви рівняни вийшли вперед. Кучеров в півколі штрафної отримав скидку головою від Євгена Пасіча з правого флангу штрафної, після чого пробив у дальній верхній кут.

У підсумку, єдиний гол допоміг Вересу вирвати третю перемогу у нинішньому розіграші УПЛ. Тепер команда Юрія Вірта посідає 8 сходинку, а Львів йде останнім.

Конор МакГрегор і репер MGK влаштували бійку

Ірландський боєць Конор МакГрегор продовжує відновлюватися після травми, отриманої в бою з Дастіном Пор'є. Конор досі не може битися, тому задовольняється відвідинами церемоній зі знаменитостями шоубізнесу.

Ірландець підійшов до популярного американського репера Колсона Бейкера, який більш відомий як Machine Gun Kelly (MGK). Мабуть, Конор хотів зробити спільне фото.

МакГрегор отримав відмову, що буває із зірковим бійцем вкрай рідко. Репер спровокував сутичку, адже відштовхнув бійця на червоній доріжці.

Конор впустив палицю і розлив свій напій. Згодом МакГрегор кинув стакан з напоєм у напрямку репера. Охорона спробувала усунути конфлікт, але Конор завдав удар одному з представників служби безпеки.