Фінал Ліги націй, зізнання Овчиннікової: головні новини спорту за 10 жовтня
Джерело:24 канал
У неділю, 10 жовтня, відбулось чимало топових подій у світі спорту. Огляд головних новин спорту читайте у дайджесті.
Фінал Ліги націй
Після тривалого турніру визначилися призери Ліги націй. Так, у своєму матчі збірна Італії обіграла бельгійців.
До слова Україна – Боснія і Герцеговина: хто розсудить важливий матч відбору ЧС-2022
Таким чином італійці здобули "бронзу" турніру. Натомість "золотом" змогли насолодитись.
Натомість у "золотому" матчі перемогу святкували французи. Як і в півфіналі проти бельгійців, перемогу здобували вольову. На гол Оярсабаля відповіли Бензема та Мбапе.
Зізнання Овчиннікової
Чемпіонка світу зі змішаних бойових мистецтв Олена Овчинникова в інтерв'ю 24 каналу зізналась, що відмовилась від зміни громадянства. Про зміну паспорта до неї надійшли пропозиції одразу з кількох країн.
Сильно прикипіла до України. Можливо, це у мені говорить патріотизм,
– пояснює своє рішення спортсменка.
Щоправда, нині вона вже роздумує про переїзд за кордон.
Расистський скандал в УХЛ
Джаленом Смерек за згодою сторін покинув ХК Донбас. Це відбулося після расистського скандалу, який спровокував форвард Кременчука Андрій Деніскін.
"Хокейний клуб Донбас дякує Джейлену Смереку за спільну роботу й бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – наголосили в команді.
За три місяці захисник встиг провести в Чемпіонаті України лише 5 матчів і заробити 4 очки (1+3). Крім того, він відіграв 5 матчів Ліги чемпіонів і заробив 2 очки (0+2).