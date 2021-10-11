Фінал Ліги націй, зізнання Овчиннікової: головні новини спорту за 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня, відбулось чимало топових подій у світі спорту. Огляд головних новин спорту читайте у дайджесті.

Фінал Ліги націй

Після тривалого турніру визначилися призери Ліги націй. Так, у своєму матчі збірна Італії обіграла бельгійців.

До слова Україна – Боснія і Герцеговина: хто розсудить важливий матч відбору ЧС-2022

Таким чином італійці здобули "бронзу" турніру. Натомість "золотом" змогли насолодитись.

Натомість у "золотому" матчі перемогу святкували французи. Як і в півфіналі проти бельгійців, перемогу здобували вольову. На гол Оярсабаля відповіли Бензема та Мбапе.

Зізнання Овчиннікової

Чемпіонка світу зі змішаних бойових мистецтв Олена Овчинникова в інтерв'ю 24 каналу зізналась, що відмовилась від зміни громадянства. Про зміну паспорта до неї надійшли пропозиції одразу з кількох країн.

Сильно прикипіла до України. Можливо, це у мені говорить патріотизм,

– пояснює своє рішення спортсменка.

Щоправда, нині вона вже роздумує про переїзд за кордон.

Расистський скандал в УХЛ

Джаленом Смерек за згодою сторін покинув ХК Донбас. Це відбулося після расистського скандалу, який спровокував форвард Кременчука Андрій Деніскін.

"Хокейний клуб Донбас дякує Джейлену Смереку за спільну роботу й бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – наголосили в команді.

За три місяці захисник встиг провести в Чемпіонаті України лише 5 матчів і заробити 4 очки (1+3). Крім того, він відіграв 5 матчів Ліги чемпіонів і заробив 2 очки (0+2).