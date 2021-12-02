Голосування за "Золотий м'яч": відомо кому і скільки балів віддала Україна
Джерело:Футбольний клуб
За володаря "Золотого м'яча" голосують спортивні журналісти – по одному зі 170 країн. Україну в голосуванні представляв Ігор Линник. Він розповів, за кого віддав свої голоси.
Правила голосування
У голосування за "Золотий м'яч" голосують спортивні журналісти з усього світу. У 2021 році таких – 170. Кожен з них має віддати голоси за п'ятьох футболістів з 30, список яких до цього складає видання France Football. Футболіст на першому місці у підсумку отримував шість балів, на другому – чотири, на третьому – три, на четвертому – два, і на п'ятому – один.
До 24 жовтня усі журналісти мали відправити свій список найкращих футболістів. Хто переміг – вони не знали аж до офіційної церемонії 29 листопада.
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За кого віддав голоси Линник
Україну в голосуванні представляв журналіст Ігор Линник. Робить він це з 2002 року. Видання France Football саме обирає журналістів в кожній країні.
Переможець Ліонель Мессі не потрапив до п'ятірки від українського журналіста. Відтак від України не отримав жодного очка. На перше ж місце він поставив польського нападника Роберта Левандовського, який у підсумку став лише другим у загальному голосуванні. Загалом же в списку одразу троє італійців – саме їх збірна перемогла на Євро-2020.
- Роберт Левандовський
- Жоржиньо,
- Карім Бензема,
- Леонардо Бонуччі,
- Джорджо К'єлліні.