Голосування за "Золотий м'яч": відомо кому і скільки балів віддала Україна

За володаря "Золотого м'яча" голосують спортивні журналісти – по одному зі 170 країн. Україну в голосуванні представляв Ігор Линник. Він розповів, за кого віддав свої голоси.

Правила голосування

У голосування за "Золотий м'яч" голосують спортивні журналісти з усього світу. У 2021 році таких – 170. Кожен з них має віддати голоси за п'ятьох футболістів з 30, список яких до цього складає видання France Football. Футболіст на першому місці у підсумку отримував шість балів, на другому – чотири, на третьому – три, на четвертому – два, і на п'ятому – один.

До 24 жовтня усі журналісти мали відправити свій список найкращих футболістів. Хто переміг – вони не знали аж до офіційної церемонії 29 листопада.

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За кого віддав голоси Линник

Україну в голосуванні представляв журналіст Ігор Линник. Робить він це з 2002 року. Видання France Football саме обирає журналістів в кожній країні.

Переможець Ліонель Мессі не потрапив до п'ятірки від українського журналіста. Відтак від України не отримав жодного очка. На перше ж місце він поставив польського нападника Роберта Левандовського, який у підсумку став лише другим у загальному голосуванні. Загалом же в списку одразу троє італійців – саме їх збірна перемогла на Євро-2020.