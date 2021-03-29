Як голкіперка Арсенала дивом тричі поспіль врятувала ворота з Тоттенхемом: відео

Протистояння між Арсеналом та Тоттенхемом не лише серед чоловіків є запеклим на футбольному полі. Жіночі команди показали справжній бій 27 березня, у якому сильнішими виявились футболістки "канонірів".

Диво-сейви голкіперки Арсенала

Тоттенхем – Арсенал став центральним матчем 18 туру Суперлізі серед жіночих команд. Поєдинок відбувався за солідної переваги футболісток "канонірів".

Варте уваги У Кубку Естонії забили шалений гол прямим ударом з кутового та шедевр з 30 метрів: відео

Перший тайм гості завершили перемогою з комфортним рахунком 0:2. Голами відзначились Кейтлін Фурд та Вівіане Мідема. У другій 45-хвилинці футболістки Арсенала довели рахунок до розгромного. Кеті Маккейб забила третій гол своєї команди – 0:3.

Рятівниця Зінсбергер

Однак матч міг не так легко скластись для "канонірок". За рахунку 0:0 гравчині "шпор" не змогли реалізувати вбивчу атаку. Нападниця Тоттенхема Грем прорвалась до штрафного суперниць, вийшла сам на сам з голкіперкою, але Мануела дивом врятувала власні володіння.

М'яч відлетів у ноги все тієї ж Грем, віддала під удар Вільямс, але на заваді голу знову стала Зінсбергер. Однак і на цьому не завершилась атака Тоттенхема. М'яч підхопила Девісон, яка впритул розстрілювала ворота гостей, але голкіперка Арсенала парирувала і третій удар поспіль, зловивши м'яч намертво.

Для Зінсбергер цей матч став третім "сухим" поєдинком поспіль у чемпіонаті. Натомість футболістки Арсенала наколотили у ворота суперниць 9 голів.

Поєдинок завершився перемогою Арсенала 0:3. Після звитяги команда 51-річного Джозефа Монтеруммо йде 4-ю, у її активі 35 очок. Лише 3 пункти відділяють від третього МЮ.

Відео неймовірних сейвів голкіперки Арсенала