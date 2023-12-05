Забрали прямо з вокзалу: воротаря українського клубу відвезли у ТЦК в Ужгороді
Джерело:"Український футбол"
Головний тренер ЮКСА Микола Цимбал спростував інформацію про отримання повістки. Він також розповів, як одного з голкіперів відвезли в ТЦК з вокзалу.
Цимбал розповів, що має відстрочку через дитину. Однак він поділився історією, як одного з голкіперів забрали у військкомат.
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Кого з футболістів відправили у військкомат
Микола Володимирович, це правда, що вручили повістку у військкомат?
Ні, такого не було. Все нормально. У мене є офіційна відстрочка через дитину. Просто я планую їхати на Закарпаття, а там зараз масова перевірка чоловіків на вокзалі. Їх перевіряють і відразу везуть на медкомісію.
Щоб уникнути непорозумінь, і мене не забрали в центр комплектування, як це відбулося з деякими моїми знайомими, у тому числі й футболістами, я вирішив перестрахуватися. Мені порадили взяти листа в ПФЛ, що я і зробив.
А яких футболістів забрали у військкомат?
Мені казали, що воротаря Агробізнеса Андрія Поповича пару днів назад забрали у центр комплектації прямо з вокзалу в Ужгороді, і він звертався за допомогою. Я не знаю, чим закінчилась ця історія, - сказав Цимбал.До слова. Попович – капітан та основний воротар Агробізнеса. У сезоні-2020/2021 він виступав у складі Миная під керівництвом Цимбала.