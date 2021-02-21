Голкіпер Руху моторошно зіткнувся з футболістом Шахтаря та отримав червону картку: відео

Голкіпер Руху Олександр Бандура був вилучений у матчі проти Шахтаря (0:2) в 15-му турі УПЛ.

Зіткнення Бандури та Корнієнка

Кінцівка матчу на НСК "Олімпійський" була затьмарена моторошним зіткненням Бандури і Корнієнка. Воротар Руха жорстко налетів на захисника Шахтаря.

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Арбітр Микола Балакін подивився повтор VAR і показав Бандурі пряму червону картку.

У Руху вже не було можливості зробити заміну, тому в воротах матч дограв захисник Давид Зец. Арбітр дав фінальний свисток через кілька секунд після того, як Зец зайняв позицію на полі.

Відео моторошного епізоду

Бандура емоційно відреагував на рішення Миколи Балакіна показати йому пряму червону після перегляду повтору VAR.

"Навіщо видаляєш? У вас очей немає або що, б**ть? Стик йде, б**ть, безмозке, б**ть", – сказав Бандура, покидаючи поле. Ці слова потрапили в трансляцію матчу на "Футбол 1".

Перемога дозволила "гірникам" тимчасово очолити турнірну таблицю. У Шахтаря рівна кількість очок з Динамо – по 33, проте донеччани мають кращу різницю голів.