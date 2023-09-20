Воротар Лаціо врятував свою команду в матчі з Атлетіко, забивши гол на останніх секундах – відео

У вівторок, 19 вересня, відбулися перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Найдраматичнішим поєдинком стала зустріч Лаціо та Атлетіко.

Лаціо – Атлетіко 1:1

Голи: Проведель, 90+5 – Барріос, 29

За результатами жеребкування команди потрапили до групи Е. Окрім них у квартеті також зіграють нідерландський Феєнорд та шотландський Селтік, пише 24 Канал.

Читайте також Поразка Шахтаря, феєрія Барси та диво Лаціо: всі результати матчів Ліги чемпіонів за 19 вересня

Лаціо врятував прихильник Путіна

Головні фаворити групи Е грали між собою у першому турі на стадіоні римлян. З середини першого тайму іспанці вели в рахунку завдяки голу 20-річного іспанця "матрацників" Пабло Барріоса.

Після цього Лаціо створювало тиск на ворота Атлетіко, але до 100-відсоткових моментів справа не доходила. Драматична ж розв'язка сталася на 95-й хвилині. На розіграш кутового перед фінальним свистком пішов воротар Іван Проведель. Він, немов досвідчений форвард, зрівняв рахунок ударом головою та зафіксував остаточний рахунок – 1:1.

Відео голу воротаря Лаціо

Зазначимо, що герой матчу є дуже неоднозначною особистістю. Він має італійсько-російське походження, а за 2 дні до повномасштабного вторгнення розповідав у інтерв'ю, що вважає себе наполовину росіянином. Іван називав "великого" геополітика Владіміра Путіна "сильною особистістю на чолі великої держави", а також висловлював бажання грати за національну збірну агресора.

За тиждень вже виходив у футболці з написом "Зупиніть війну" й після того ніяк не висловлювався щодо агресивних дій країни, за яку хотів грати у футболці збірної.

Дивіться відеоогляд матчу Лаціо – Атлетіко