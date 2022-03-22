Голкіпер Камеруну потрапив у моторошну ДТП, коли їхав у розташування збірної: фото аварії
Джерело:твітер Nuhu Adams
Воротар нідерландського Аякса Андре Онана потрапив в аварію у рідному Камеруні. Футболіст якраз прямував у розташування збірної, коли зіткнувся з іншою автівкою.
Жахлива аварія
25-річний голкіпер не зміг роз'їхатись з іншою автівкою у Камеруні. Інформацію про аварію за участі голкіпера Аякса повідомив журналіст Нуху Адамс на своїй сторінці у твітері, додавши фото з жахливої події.
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Обидва автомобілі були сильно розбиті, особливо передні їх частини. На щастя, Онана серйозно не постраждав. Тому Андре зможе стати у рамку воріт камерунської збірної у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу-2022.
Перший поєдинок Камерун зіграє 25 березня. А вже 29-го відбудеться матч-відповідь.
Нагадємо, що 12 березня в аварію потрапив колишній гравець Динамо Олександр Яковенко. Разом із сім'єю ексфутболіст втікав від війни, яку в Україні розпочала Росія. ДТП сталась у Туреччині.
Онана потрапив у ДТП / Фото з твітера Nuhu Adams
Що відомо про Андре Онану
- 25-річний камерунський голкіпер нідерландського Аякса.
- До 2015 року виступав в Академії Барселони.
- У сезоні-2021/2022 зіграв 8 матчів, у яких пропустив 10 голів та двічі втримав ворота на замку.
- За даними Transfermarkt, його трансферна вартість на ринку складає 15 мільйонів євро.