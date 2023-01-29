Геній нашого часу: голкіпер зупинив атаку суперника за допомогою іншого м'яча – відео

Кумедний епізод стався в рамках чемпіонату Нідерландів між Твенте та Феєнордом. Голкіпер "південного клубу" продемонстрував свою кмітливість на всі сто.

Феєнорд зіграв з Твенте внічию 1:1 у рамках 19-го туру чемпіонату Нідерландів. Та рахунок міг бути на табло зовсім іншим, якби не винахідливість Джастіна Бейло.

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Знахабнілий геній

Воротар Феєнорда врятував свою команду від ймовірного пропущеного голу за допомогою іншого м'яча. Бейло вибіг за межі штрафного майданчика та виконав ефектний підкат, який вибив м'яч на аут. Гравець Твенте ж швиденько хотів розіграти аут поки у воротах нікого не має, але Джастін йому цього зробити не дозволив. Голкіпер Феєнорда усвідомив, що не встигає повернутись на поле та викинув на газон ще один м'яч через що гру призупинили.

Джастін Бейло отримав свою заслужену жовту картку, але такою ціною врятував свою команду від пропущеного голу. До речі, гравцю Твенте, який не встиг виконати аут, така поведінка Бейло не сподобалась і він вирішив з агресією жбурнути м'яч у голкіпера Феєнорда. Але гравця Твенте за таку поведінку не покарали.

Відео курйозної ситуації:

Кар'єра кмітливого голкіпера