Голкіпер Айнтрахта постраждав від вибуху петарди на матчі Ліги Європи: відео
1 жовтня 2021 , 18:40Читать новость на русском
Джерело:RTL
У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи Айнтрахт мінімально обіграв бельгійський Антверпен (1:0). Воротар господарів постраждав через фанатів суперника.
Наслідки могли бути серйозніше
Вболівальники під час гри запалили піротехніку та жбурляли її на поле, одна з петард впала біля ніг воротаря гостей Кевіна Траппа та вибухнула.
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Голкіпер німецької команди впав на газон, лікарі кілька хвилин приводили гравця до тями, але Кевін все ж зумів продовжити поєдинок.
Відео вибуху петарди біля голкіпера Айнтрахту
В УЄФА мають ініціювати розслідування, а бельгійському Антверпену загрожує штраф через поведінку фанатів на трибунах. Офіційної заяви з цього приводу в УЄФА ще не робили.
- До слова, матч завершився перемогою його команди з мінімальною перевагою – 1:0. На додатковій першій хвилині м'яч забив Гонсало Пасієнсія.