Голкіпер Айнтрахта постраждав від вибуху петарди на матчі Ліги Європи: відео

У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи Айнтрахт мінімально обіграв бельгійський Антверпен (1:0). Воротар господарів постраждав через фанатів суперника.

Наслідки могли бути серйозніше

Вболівальники під час гри запалили піротехніку та жбурляли її на поле, одна з петард впала біля ніг воротаря гостей Кевіна Траппа та вибухнула.

До слова Вогняне фаєр-шоу на трибунах: фанати зірвали матч Ліги Європи у Франції

Голкіпер німецької команди впав на газон, лікарі кілька хвилин приводили гравця до тями, але Кевін все ж зумів продовжити поєдинок.

Відео вибуху петарди біля голкіпера Айнтрахту

В УЄФА мають ініціювати розслідування, а бельгійському Антверпену загрожує штраф через поведінку фанатів на трибунах. Офіційної заяви з цього приводу в УЄФА ще не робили.