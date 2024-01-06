Гравець Інтера відсвяткував з фанатами свій переможний гол без шортів: кумедне відео в трусах

Давіде Фраттезі настільки був захоплений своїм м'ячем, що не помітив зникнення шорт з їх звичного місця. Для міланців його м'яч став переможним.

Інтер – Верона 2:1

Голи: Мартінес, 13, Фраттезі, 90+3 – Анрі, 74.

Цими вихідними в чемпіонаті Італії проходять матчі 19 туру Серії А. Чинний лідер в особі Інтера приймав одного з аутсайдерів сезону Верону, пише 24 канал.

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Команда Сімоне Індзагі зіткнулась із проблемами у цій зустрічі. Вже на початку матчу господарів вперед вивів Лаутаро Мартінес, але розвинути свій успіх "неррадзурі" не вдавалось.

Як наслідок, на 74 хвилині Верона зрівняла рахунок зусиллями Анрі і була вкрай близька до нічиєї. Але міланців врятував Давіде Фраттезі. У компенсований час хавбек опинився у правильному місця під час кутового і після дальнього удару добив снаряд у сітку.

Після цього Давіде потрапив у курйозну ситуацію. Гравець побіг до фанатів святкувати гол та забрався на решітку. Партнери по команді намагались його дістатися та один з них стягнув з Фраттезі шорти.

Відео святкування Фраттезі:

Як наслідок, герой Інтера довгий час світив труси та напівоголені сідниці на камеру. До слова, Інтер міг і після цього втратити перемогу, адже гості отримали право на пенальті на десятій компенсованій хвилині. Проте той таки Анрі влучив у стійку.

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Перемога дозволила Інтеру закріпитися на першому місці в Серії А. "Змії" випереджають Ювентус на п'ять балів, але туринці мають матч проти Салернітани в запасі.