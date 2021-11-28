Голи Борячука та Климчука принесли Руху перемогу над Металістом 1925: відеоогляд матчу

Львівський Рух здобув четверту перемогу у рамках чемпіонату України сезону-2021/2022. Львів'яни у 16-у турі УПЛ завдали поразки Металісту 1925.

Рух – Металіст 1925 2:0

Голи: Борячук, 45+2, Климчук, 70

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У першому таймі господарі поля тричі серйозно загрожували воротам гостей з Харкова. Спершу Таллес красивим ударом не поцілив у площину воріт, а удар Сича відбив Сидоренко.

Металіст 1925 відповів чудовим моментом у Кравченка: півзахисник з меж штрафного не поцілив у ворота Паньків. А в компенсований час Борячук підібрав м'яч у штрафному суперника та спрямував його у ворота.

По перерві Борячук ледь не оформив дубль: нападник обіграв голкіпера та пробив у порожні ворота. Харків'ян врятувала стійка.

Однак на 70-й хвилині львів'яни досягли свого. Климчук у штрафному обіграв чотирьох суперників та засмутив Сидоренка. Другий гол дозволив господарям спокійно довести матч до перемоги.

Рух – Металіст 1925 відеоогляд