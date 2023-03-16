Нокаутував чемпіона світу: "гармата" Зінченка визнана найкращим голом Арсеналу в лютому – відео

Захисник лондонців Олександр Зінченко вперше забив за нову команду лише у лютому 2023 року. Втім цей гол став найкращим серед "канонірів" у минулому місяці.

Влітку 2022 року Олександр Зінченко перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал. У новому клубі українець одразу став одним з важливих футболістів.

До теми Гонка за золотом продовжується: Зінченко допоміг Арсеналу розгромити Фулхем

У першому ж матчі гравець віддав результативну передачу, а в лютому 2023 року забив свій перший гол у складі "канонірів". Відбулось це у результативній грі 24 туру АПЛ проти Астон Вілли.

Це був другий гол Арсеналу, що дозволило йому зрівняти рахунок у матчі (2:2). Олександр потужним пострілом вразив ближній кут воріт Еміліано Мартінеса. У підсумку лондонці вирвали перемогу з рахунком 4:2.

В підсумку цей удар був визнаний найкращим голом Арсеналу у лютому. За українця віддали свої голоси 40% вболівальників, що дозволило йому випередити Букайо Сака та представницю жіночої команди Стіну Блекстініус.

Відео трьох найкращих голів лютого від Арсеналу:

Відзначимо, що Зінченко був вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем місяця в Арсеналі. Його команда лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять балів.