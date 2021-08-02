Гол, який приніс перемогу Десні в матчі проти Маріуполя, визнали помилковим

Чернігівська Десна в другому турі УПЛ на виїзді обіграла Маріуполь. Переможний гол було забито на 90+2 хвилині Денисом Безбородьком. Але повтор показав, що гол було забито з порушенням правил.

Маріуполь ще у першому таймі залишився у меншості після вилучення Олексія Кащука. Але в другому таймі саме "азовці" відкрили рахунок у матчі, коли відзначився Андрій Кулаков.

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Та невдовзі Десна зрівняла рахунок. А вже у компенсований арбітром час Денис Безбородько забив гол, який і приніс перемогу Десні.

Відео голу Безбородька у ворота Маріуполя

Чому цей гол не можна було зараховувати

Повтор епізоду показав, що замість взяття воріт, арбітр мав зарахувати положення поза грою. Адже коли Тарас Завійський робив навіс у штрафний майданчик, лише Ілля Шевцов був в положенні поза грою. Але він активної участі в епізоді не приймав.

Однак під час боротьби Андрія Тотовицького та Марка Мампассі за м'яч, м'яч від спини гравця Десни і відлетів до Безбородька, який вже встиг опинитися в положені поза грою.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу признав, що в цьому епізоді арбітр мав зафіксувати "поза грою" та призначити вільний удар для Маріуполя.

"Дії та прийняті рішення офіційними особами матчу в цьому дуже складному ігровому епізоді були невиправданими та такими, що не відповідають вимогам чинних правил гри. В умовах сьогодення таку ситуацію можливо було б виправити за допомогою відеосистеми VAR, але, на жаль, у цьому матчу вона не працювала", – підсумували в комітеті арбітрів.