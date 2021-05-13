Гол Циганкова вивів Динамо вперед у фіналі Кубка України: відео

Гол Віктора Циганкова вивів Динамо вперед у фіналі Кубка України проти Зорі. Циганков відзначився воротах Зорі у додатковий час.

Динамо та Зоря не змогли визначити сильнішого в основний час. Відтак, команди продовжили визначати переможця у додатковий час.

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Результативна комбінація Динамо

Участь у результативній атаці Динамо на 99 хвилині взяли чотири футболісти. Спершу Артем Бєсєдін віддав Жерсону Родрігесу на хід у штрафний.

Легіонер Динамо вирішив прострілити на ближню стійку, де був Віталій Буяльський. Хавбек Динамо вирішив не замикати простріл, а елегантно віддав передачу на Віктора Циганкова.

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Лідер Динамо відзначився вже у порожніх воротах голкіпера Зорі Васіля.

Відео голу Циганкова