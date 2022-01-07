Гол українського футболіста вибив Вільярреал із Кубка Іспанії: відео
7 січня 2022 , 10:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Іспанії відбуваються матчі 1/16 фіналу національного Кубка. Учетвер, 6 січня, в одному з цих поєдинків хіхонський Спортинг приймав Вільярреал (2:1).
Спортінг Хіхон – Вільярреал 2:1
Голи: Джюрджевич, 67, Мілованов, 88 – Альбіоль, 48
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Лише на початку другого тайму захисник Рауль Альбіоль вивів "субмарину" вперед своїм голом, але на 67-й хвилині Джюрджевич зрівняв рахунок у зустрічі.
А наприкінці гри, за 2 хвилини до кінця основного часу, український захисник Хіхона Богдан Мілованов вразив ворота суперника, відправивши команду з Сегунди в наступну стадію турніру.
- Цей гол став для 23-річного захисника другим у складі головної команди. До цього Мілованов відзначався лише у Сегунді у ворота Луго (1:1). Також Богдан є гравцем молодіжної збірної України.
- Уродженець Луганська перейшов у систему клубу з Хіхона у 2018 році з Хетафе.
Відеоогляд матчу