Гол Циганкова та повернення Попова: Динамо здобуло чергову розгромну перемогу
Київське Динамо в другому контрольному матчі на заключному зборі в Туреччині розбило одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги – Кайрат.
Динамо – Кайрат 4:0
Голи: Касабулат, 7 (авт.), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85
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Рахунок у матчі було відкрито на 7-й хвилині першого тайму: Андрієвський на лівому фланзі отримав передачу від Буяльського і зробив простріл у карний майданчик, який результативно замкнув у свої ворота захисник казахстанського клубу Касабулат, повідомляє 24 канал.
Більше голів у першій 45-хвилинці команди не забивали, хоча варто відзначити, що Кайрат володів перевагою у володінні м'ячем.
У другому таймі тренерський штаб Луческу провів низку замін, які дали свої плоди. В результаті динамівці ще тричі відзначилися у воротах суперника. Так, на 63-й хвилині головою передачу з правого флангу від Циганкова результативно замкнув Сирота.
На 75-й хвилині забив і сам Віктор, відзначившись красивим прямим ударом зі штрафного. Під завісу матчу четвертий гол у ворота Устименка вколотив вийшовший на заміну Владислав Кулач, який результативно замкнув простріл з правого флангу від Томаша Кендзьори.
- Для Динамо це друга поспіль розгромна перемога на заключному зимовому зборі. 13 лютого кияни розбили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії – Інджію (4:0).
- Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.