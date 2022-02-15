Гол Циганкова та повернення Попова: Динамо здобуло чергову розгромну перемогу

Київське Динамо в другому контрольному матчі на заключному зборі в Туреччині розбило одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги – Кайрат.

Динамо – Кайрат 4:0

Голи: Касабулат, 7 (авт.), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85

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Рахунок у матчі було відкрито на 7-й хвилині першого тайму: Андрієвський на лівому фланзі отримав передачу від Буяльського і зробив простріл у карний майданчик, який результативно замкнув у свої ворота захисник казахстанського клубу Касабулат, повідомляє 24 канал.

Більше голів у першій 45-хвилинці команди не забивали, хоча варто відзначити, що Кайрат володів перевагою у володінні м'ячем.

У другому таймі тренерський штаб Луческу провів низку замін, які дали свої плоди. В результаті динамівці ще тричі відзначилися у воротах суперника. Так, на 63-й хвилині головою передачу з правого флангу від Циганкова результативно замкнув Сирота.

На 75-й хвилині забив і сам Віктор, відзначившись красивим прямим ударом зі штрафного. Під завісу матчу четвертий гол у ворота Устименка вколотив вийшовший на заміну Владислав Кулач, який результативно замкнув простріл з правого флангу від Томаша Кендзьори.