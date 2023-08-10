Поставив крапку у розгромі суперника: Яремчук відзначився ефектним голом в Лізі конференцій

Український форвард Брюгге Роман Яремчук відзначився першим голом у новому сезоні. Гравець збірної України востаннє забивав в офіційному матчі ще у жовтні минулого року.

10 серпня відбувся матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому бельгійський Брюгге приймав на власному полі ісландський Акурейрі. Команда українського нападника здобула впевнену перемогу з рахунком 5:1, пише 24 Канал.

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Поєдинок проти ісландців Яремчук розпочав з лави запасних. У другому таймі, коли рахунок на табло був 4:0, тренер Брюгге випустив українця на заміну.

Роман зумів з користю скористатися ігровим часом. На 77-й хвилині поєдинку український форвард поставив крапку в розгромі маловідомого клубу з Ісландії. Яремчук відгукнувся на фланговий простріл партнера по команді та в один дотик переправив м'яч до сітки воріт суперника.

Відео голу Яремчука

Зазначимо, що під час тренувальних зборів Яремчук досить часто забивав голи. Це дозволило Роману результативно розпочати новий сезон.