Гол Петряка допоміг Фехервару здобути перемогу в чемпіонаті Угорщини: відео

Український хавбек Іван Петряк забив гол і допоміг Фехервару здобути перемогу в матчі 11-го туру чемпіонату Угорщини.

Фехервар – Пакш 2:1

Голи: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69

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Поєдинок розпочався вдало для Фехервара – на 15 хвилині Петряк відкрив рахунок у зустрічі. Вийшло досить красиво: українець забивав фактично у порожні ворота після комбінації та передачі від Дардая.

Дивіться відео голу Петряка



По перерві Адам вирівняв становище, і, здавалось, що гра завершиться нічиєю. Проте, останнє слово було за Фехерваром, а точніше за Кодро, який на 84 хвилині забив переможний гол у зустрічі. Додамо, що Петряк, як і Макаренко, вийшли у стартовому складі та відіграли повний поєдинок.