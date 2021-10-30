Гол Петряка допоміг Фехервару здобути перемогу в чемпіонаті Угорщини: відео
Джерело:24 канал
Український хавбек Іван Петряк забив гол і допоміг Фехервару здобути перемогу в матчі 11-го туру чемпіонату Угорщини.
Фехервар – Пакш 2:1
Голи: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69
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Поєдинок розпочався вдало для Фехервара – на 15 хвилині Петряк відкрив рахунок у зустрічі. Вийшло досить красиво: українець забивав фактично у порожні ворота після комбінації та передачі від Дардая.
Дивіться відео голу Петряка
По перерві Адам вирівняв становище, і, здавалось, що гра завершиться нічиєю. Проте, останнє слово було за Фехерваром, а точніше за Кодро, який на 84 хвилині забив переможний гол у зустрічі. Додамо, що Петряк, як і Макаренко, вийшли у стартовому складі та відіграли повний поєдинок.
- Таким чином, Фехервар набрав 17 очок та піднявся на 4 місце, наблизившись до Академії Пушкаша на відстань 2 залікових балів. Пакш залишився п'ятим з 14 пунктами в активі.