Гол та пас Безуса вивели бельгійський Гент в Лігу конференцій, Яремчук отримав травму

У чемпіонаті Бельгії визначилася команда, яка представлятиме країну в Лізі конференцій. Боротьбу за путівку в єврокубки виграв Гент українців Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна.

Боротьбу за місце у кваліфікації Ліги конференцій Гент вів проти Мехелена ще одного українця Мар'яна Шведа. Обидві команди мали рівну кількість очок.

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Перший таймі в цьому матчі закінчився без забитих голів. Натомість у другому таймі в повну появив себе Безус. Спочатку він забив гол сам, а згодом асистував Тіссудалі.

Мехелен на це відповів одним голом. Але підсумкову перемогу святкував саме Гент. І саме Гент виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій наступного сезону.

Однак в цьому матчі не обійшлося і без негативу. Травму отримав Яремчук. Він був замінений на 79-й хвилині. Про деталі його травми поки нічого невідомо.