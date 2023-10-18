У списку одні шедеври: гол Мудрика претендує на звання найкращого у відборі до Євро – відео

Михайло Мудрик відзначився неймовірним м'ячем у футболці збірної України. Та от не тільки талановитий вінгер вміє красиво забивати

Гол Михайла Мудрика претендує на звання найкращого у відборі до Євро-2024. Дебют українця можуть ще й престижно відзначити.

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Талановитий вінгер довго плекав надії забити свій перший гол за збірну України в офіційних матчах. Михайло у крайніх іграх "синьо-жовтих" завжди створював небезпеку біля воріт суперника, проте самому відзначитись ніяк не вдавалось. У кваліфікаційній грі до Євро-2024 проти Мальти (1:3) за слизького рахунку 1:2 Мудрик зібрав всі сили у свої швидкі ноги та після неймовірного спринту завдав потужного удару з-за меж карного майданчика суперника, поціливши у "дев'ятку" так, що у голкіпера "дельфінів" не було шансів.

Більше того, дебютний гол Михайла уже може отримати неабияку відзнаку. М'яч Мудрик претендує на звання найкращого у 8-у турі відбору до Євро (українці зіграли тільки 7 раундів, проте команди, в чиїх групах по 6 команд, відіграли по 8 матчів). У конкурентах в талановитого вінгера маститі суперники, котрі відзначились прекрасними голами, зокрема турок Юнус Акгюн (м'яч у ворота Латвії), серб Александар Мітровіч (м'яч у ворота Чорногорії) і швейцарець Джердан Шакірі (м'яч у ворота Білорусі). Усі голи-претенденти можете переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що збірна України наразі посідає другу сходинку (13 очок) у відборі до Євро-2024 і веде активну боротьбу за кваліфікацію на турнір з Італією (10 балів та гра в запасі). "Лазурова команда" ще має матч з Північною Македонією та очну зустріч зі "синьо-жовтими" 20-го листопада. Якщо італійці не переможуть "червоних рисей", то українцям вистачить нічиєї, якщо ж Італія переможе македонців – Україні підходить тільки тріумф над своїми прямими конкурентами.