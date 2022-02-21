Гол Маліновського потрібно було зараховувати, – екссуддя ФІФА про скасований м'яч Аталанти

Аталанта зазнала прикрої поразки від Фіорентини (1:0). Гол Руслана Маліновського міг врятувати клубу бодай нічию, але суддя скасував взяття воріт.

Ступар: Він не торкався м'яча

Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар прокоментував епізод із голом українського півзахисника Аталанти. На його думку, м'яч Руслана Маліновського у ворота "фіалок" потрібно було зараховувати.

До теми Тренер Аталанти обізвав рефері, який скасував гол Маліновського

Згоден, при атакувальних діях Аталанти, її футболіст Хатебур формально перебував у положенні поза грою, проте про якусь активну фазу не може бути мови. Адже він не торкався м'яча, нікому не заважав,

– розповів Ступар.

Ексарбітр вважає, що головний суддя матчу поспішив із висновками, які були не на користь Аталанти. Не даремно тренер бергамівського клубу Джан П'єро Гасперіні був розлючений на рефері, оскільки гол був забитий без порушення правил.

Італійський наставник назвав суддю божевільним, а після матчу проігнорував пресконференцію із журналістами.