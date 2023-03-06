Поринути у спогади: Коноплянка має усі шанси повторити свій гол-красень Англії – ретро-відео

Євген Коноплянка добре знає, як це забивати збірній Англії на Уемблі. Свого часу український вінгер зробив це у шедевральному стилі.

Євген Коноплянка таки дочекався свого виклику у лави національної збірної України. Півзахисник Краковії має усі шанси пригадати англійським фанатам, на що здатна його права нога, пише 24 канал.

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Пам'ятна локація

Збірна України зустрінеться зі національною командою Англії в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовті" проведуть поєдинок зі збірною "трьох левів" 26-го березня на переповненому Уемблі. Саме на цьому стадіоні Євген Коноплянка свого часу забив шикарний гол у ворота національної збірної Англії.

Тоді українці гостювали на "Туманному Альбіоні" у 2012-му році в рамках відбору до чемпіонату світу-2014. У підсумку "синьо-жовті" зіграли в нічию зі збірною Англії (1:1), проте фанатам запам'ятався не результат того поєдинку, а шедевральний гол, який на свій рахунок записав на той момент зірковий гравець збірної України Євген Коноплянка.

Правоногий вінгер вдало змістився у центр зі свого флангу та потужним і водночас точним ударом відправив "шкіряного" у дальню "дев'ятку" голкіпера "трьох левів". Деякі вболівальники до цього часу вважають шедевр Євгена найкращим голом за усю історії збірної України.

Відео гола-красеня від Коноплянки:

Виступи Євгена у "синьо-жовтій" футболці