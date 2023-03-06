Поринути у спогади: Коноплянка має усі шанси повторити свій гол-красень Англії – ретро-відео
Євген Коноплянка добре знає, як це забивати збірній Англії на Уемблі. Свого часу український вінгер зробив це у шедевральному стилі.
Євген Коноплянка таки дочекався свого виклику у лави національної збірної України. Півзахисник Краковії має усі шанси пригадати англійським фанатам, на що здатна його права нога, пише 24 канал.
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Пам'ятна локація
Збірна України зустрінеться зі національною командою Англії в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовті" проведуть поєдинок зі збірною "трьох левів" 26-го березня на переповненому Уемблі. Саме на цьому стадіоні Євген Коноплянка свого часу забив шикарний гол у ворота національної збірної Англії.
Тоді українці гостювали на "Туманному Альбіоні" у 2012-му році в рамках відбору до чемпіонату світу-2014. У підсумку "синьо-жовті" зіграли в нічию зі збірною Англії (1:1), проте фанатам запам'ятався не результат того поєдинку, а шедевральний гол, який на свій рахунок записав на той момент зірковий гравець збірної України Євген Коноплянка.
Правоногий вінгер вдало змістився у центр зі свого флангу та потужним і водночас точним ударом відправив "шкіряного" у дальню "дев'ятку" голкіпера "трьох левів". Деякі вболівальники до цього часу вважають шедевр Євгена найкращим голом за усю історії збірної України.
Відео гола-красеня від Коноплянки:
Виступи Євгена у "синьо-жовтій" футболці
- Коноплянка дебютував за збірну України в 2010 році проти збірної Литви
- Євген виступав за збірну "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де віддав гольову передачу на Андрія Шевченка. Також Коноплянка виступив ще на Євро-2016. Міг відзначитись єдиним голом українців на тому Євро, якби не Боатенг, який виніс м'яч з лінії воріт. До того ж Євген допоміг збірній України вийти на Євро-2020, зробивши дубль у ворота збірної Сербії.
- Коноплянка – автор першого голу України у Лізі Націй. Коноплянка вразив ворота збірної Чехії, згодом "синьо-жовті" вийшли до дивізіону А.
- Коноплянка забив за "синьо-жовтих" 21 гол та віддав 15 гольових передач.
- Останній свій матч за збірну України провів в рамках Ліги націй проти збірної Швейцарії у 2020-му році.