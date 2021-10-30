Гол із 68 метрів: футболіст забив найбільш дальній м'яч у чемпіонаті Франції – відео

Нападник Сент-Етьєна Вахбі Хазрі відзначився влучним ударом у матчі 12-го туру Ліги 1 проти Метца (1:1). Тунісець відправив м'яч у сітку воріт суперника зі своєї половини поля.

Хазрі забив з 68 метрів, ставши автором найдальшого гола в елітному французькому дивізіоні. Тобто, коли почали рахувати статистику (з сезону-2006/07).

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Відео голу Хазрі

30-річний Вахбі Хазрі виступає за Сент-Етьєн, куди він перейшов із англійського Сандерленда, з літа 2018 року. Цього сезону чемпіонату Франції тунісець забив сім голів у 12 матчах. При цьому решта гравців «зелено-білих» забили всього п'ять м'ячів.